Сьогодні Ющенко зробить заяву щодо фінансової кризи
Порошенко: гривня зміцнюватиметься
Харків. 31 жовтня. УНІАН. Завдяки розробленим на сьогоднішньому спільному засіданні Президента, представників Нацбанку та банкірів комплексним заходам падіння курсу гривні буде зупинено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у четвер журналістам голова ради Нацбанку України Петро ПОРОШЕНКО.
«Розроблено комплекс заходів поведінки Національного банку, суб`єктів господарювання, падіння курсу гривні буде зупинено. Гривня буде зміцнюватися», - сказав П.ПОРОШЕНКО.
Він повідомив, що 31 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО зробить заяву з приводу ситуації у фінансовому секторі. П.ПОРОШЕНКО не уточнив, про що саме йтиметься у заяві.
Голова ради НБУ виключив будь-які кадрові рішення у зв`язку з ситуацією на валютному ринку України.
«Я не думаю, що будуть якісь кадрові рішення», - сказав він, додавши, що сьогодні на спільному засіданні банкірів і Президента кадрові питання не обговорювалися.
Нагадаємо, заступник голови Національного банку України Олександр САВЧЕНКО сьогодні заявив, що гривня зміцнюватиметься.
«Курс буде стабільним. Зміцнюватиметься гривня», - сказав він.