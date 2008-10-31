Порошенко заявляє, що до кінця року долар коштуватиме не більше 6 грн

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО заявив, що до кінця року долар коштуватиме не більше 6 гривень, і на сьогодні є всі підстави стверджувати, що Нацбанку вдасться утримати гривню по відношенню до долара на такому рівні. Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«І на сьогоднішній день НБУ упевнено відчуває себе, і до кінця року, і на весь 2009 рік», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він вважає, що ті, хто в найближчий день скуповуватимуть долари, лише програють. «Ті, хто зараз буде ажіотажно скуповувати долар, і ті, хто вчора це робив, ті програють», - заявив глава Ради НБУ.