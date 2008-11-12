Земля в області подешевшала

Харків. 12 листопада. УНІАН. Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво з 3 по 9 листопада ц.р. знизилася на 0,74% (19 дол.) - до 2 592 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії ”SV Development”.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Харківському районі знизилася на 0,88% (24 дол.) - до 2 688 дол./сотка, у Дергачівському районі – знизилася на 0,35% (9 дол.) - до 2 562 дол./сотка, у Чугуївському районі – знизилася на 0,67% (10 дол.) - до 1 492 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням, в районах обласних центрів з максимальною кількістю операцій, що проводяться.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво за жовтень ц.р. знизилася на 0,12% (3 дол.) - до 2 611 дол. за сотку.