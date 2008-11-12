Минулої доби на Харківщині при пожежах загинуло 6 людей

Харків. 12 листопада. УНІАН. Протягом минулої доби в Харківській області при пожежах загинуло шестеро людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, причиною трагедій є різко зростаюча у холодну пору року кількість надзвичайних ситуацій, зокрема, пожеж, оскільки необережне поводження громадян з вогнем, порушення правил користування обігрівальними приладами, електрообладнанням тощо спричинюють значні людські жертви.

За даними прес-служби, в цей період на Харківщині щодоби виникає в середньому 30-40 пожеж, на яких гинуть люди.

Облуправління МНС звертається до громадян з проханням бути уважними при користуванні електронагрівальними приладами, пічним опаленням і газовим обладнанням та дотримуватися правил безпеки.