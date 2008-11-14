Аваков чекає у Харкові шістьох міністрів

Харків. 14 листопада. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ запросив шістьох міністрів Кабінету міністрів України на засідання колегії облдержадміністрації, яке відбудеться 17 листопада, для обговорення роботи промисловості регіону в умовах кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер А.АВАКОВ поінформував депутатів на сесії Харківської облради.

«На колегію облдержадміністрації запрошено шість міністрів Уряду», - сказав А.АВАКОВ. «Разом з тим, - зазначив він, - ми розуміємо, що у міністра може й не бути можливості приїхати до нас, але, як мінімум, заступники міністрів приїдуть. Отже, буде професійна розмова».

А.АВАКОВ також повідомив, що на засідання запрошені депутати обласної ради та керівники харківських підприємств.

За словами губернатора, на колегії розглядатимуться питання роботи харківської промисловості в умовах економічної кризи та можливі шляхи виходу з цієї ситуації.