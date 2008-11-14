З 1 грудня зростуть ціни на газ для населення (сітка тарифів)

Харків. 14 листопада. УНІАН. Міністерство юстиції зареєструвало постанову Національної комісії з регулювання електроенергетики (НКРЕ) про підвищення тарифів на газ для населення.

Як повідомляється на сайті Верховної ради, наказ зареєстрований Мінюстом 10 листопада ц.р. (реєстр. 1088/15779).

Постанову вступає в силу з 1 грудня 2008 р.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Національна комісія України з регулювання електроенергетики на своєму засіданні ухвалила рішення про підвищення на 35% тарифів на газ для населення з 1 грудня.

Згідно з документом, зокрема, споживачі, які використовують не більше 2,5 тис. кубометрів газу на рік, платитимуть у середньому 495 грн. з 1 тис. кубометрів (за наявності газових лічильників – 46,36 коп. з 1 кубометр, враховуючи ПДВ, за відсутності газових лічильників – 53,16 коп.);

друга категорія споживачів за умови споживання природного газу не більше 6 тис. кубометрів на рік в середньому сплачуватиме 737 грн. за 1 тис. кубів (за наявності газових лічильників 1 кубометр газу коштуватиме 73,2 коп., за відсутності лічильника – 80,52 коп.);

третя категорія за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищуватиме 12 тис. кубометрів на рік, в середньому сплачуватиме 1 тис. 502 грн. за 1 тис. кубометрів (за наявності лічильників вартість одного кубометра газу становитиме 1 грн. 49,88 коп., за відсутності газового лічильника – 1 грн. 64,82 коп.);

четверта категорія споживачів, обсяги споживання природного газу якою перевищуватимуть 12 тис. кубометрів на рік, в середньому сплачуватиме за 1 тис. кубометрів 1794 грн. (за наявності газового лічильника 1 кубометр спожитого газу коштуватиме 1 грн. 79,04 коп., за відсутності лічильника – 1 грн. 96,86 коп.).

Востаннє НКРЕ переглядала у бік підвищення роздрібні диференційовані тарифи на газ для населення в серпні, вони вступили в силу з 1 вересня 2008 року.