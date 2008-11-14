Металіст просить перенести жеребкування 1/2 фіналу Кубку України

Харків. 14 листопада. УНІАН. Керівництво Футбольного клубу «Металіст» звернулося до Прем`єр-ліги України з проханням про перенесення дати жеребкування 1/2 фіналу Кубка України з 14-го на 18 листопада ц.р.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», звернення обумовлене підвищеною увагою футбольній громадськості до процедури проведення жеребкування, а також можливістю надання їй більшої прозорості та об`єктивності, зважаючи на те, що 18 листопада захід можна буде провести за участю власників та керівників клубів Прем`єр-ліги, які збираються на нараду, а також із залученням преси.