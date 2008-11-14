Долар знову стрибнув угору
В листопаді такого ще не було
Харків. 14 листопада. УНІАН. Незважаючи на те, що НБУ встановив на сьогодні офіційний курс 578,19 гривень за 100 доларів США, на міжбанківському валютному ринку сьогодні намітилася тенденція до зростання американської валюти – чого ще не спостерігалося в листопаді.
Так, торги по долару США відкрилися котируваннями 5,8050/5,8400, до 12:00 ціни виросли до відміток 5,8300/5,8800, до закриття цінові рівні встановилися на значеннях 5,8400/5,8600. О 16:00 НБУ оголосив про інтервенцію на ринок по валютній парі USD/UAH – 5,7600/5,7800.
На готівковому ринку великих змін сьогодні не відбулося. Станом на 14:00 київські банки і пункти обміну валют найчастіше купували 1 USD за ціною 5.8680 UAH, що дорожче на 0.14 коп., ніж учора і пропонували за ціною 5.8686 UAH, що дорожче на 0.19 коп. При цьому купити вільноконвертовану валюту практично неможливо.