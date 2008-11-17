ДТП під Харковом: загинуло п’ятеро людей

Харків. 17 листопада. УНІАН. Під час автокатастрофи, яка сталася 16 листопада під’їзній дорозі до аеропорту Харкова, поблизу Пісочна, загинуло п’ятеро людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, водій автомобіля ВАЗ-21099, 1966 р.н., мешканець м. Полтава, керівник Товариства з обмеженою відповідальністю, рухаючись в напрямку селища Високий, під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-2107.

Внаслідок зіткнення на місці ДТП від отриманих ушкоджень загинули пасажир автомобіля ВАЗ-2107, 1951 р.н., мешканець Харкова, та мешканці Полтави, пасажири автомобіля ВАЗ-21099 - жінка, 1968 р.н., підліток, 1995 р.н., чоловік та жінка 1942 та 1943 р.н.

Водій автомобілю ВАЗ-2107 з травмами госпіталізований до 4-ї лікарні Харкова. Водій ВАЗ-21099 знаходиться у задовільному фізичному стані.

За фактом загибелі людей порушено кримінальну справу за ст.286 ч.3 Кримінального Кодексу України.