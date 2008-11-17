ДТП під Харковом: загинуло п’ятеро людей
Автокатастрофа під Пісочином
Харків. 17 листопада. УНІАН. Під час автокатастрофи, яка сталася 16 листопада під’їзній дорозі до аеропорту Харкова, поблизу Пісочна, загинуло п’ятеро людей.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, водій автомобіля ВАЗ-21099, 1966 р.н., мешканець м. Полтава, керівник Товариства з обмеженою відповідальністю, рухаючись в напрямку селища Високий, під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-2107.
Внаслідок зіткнення на місці ДТП від отриманих ушкоджень загинули пасажир автомобіля ВАЗ-2107, 1951 р.н., мешканець Харкова, та мешканці Полтави, пасажири автомобіля ВАЗ-21099 - жінка, 1968 р.н., підліток, 1995 р.н., чоловік та жінка 1942 та 1943 р.н.
Водій автомобілю ВАЗ-2107 з травмами госпіталізований до 4-ї лікарні Харкова. Водій ВАЗ-21099 знаходиться у задовільному фізичному стані.
За фактом загибелі людей порушено кримінальну справу за ст.286 ч.3 Кримінального Кодексу України.