У п’ятницю на сході без опадів

Харків. 21 листопада. УНІАН. За кілька днів синоптики очікують на території України ускладнення погодних умов.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 21 листопада, хмарно. В Україні, окрім півдня та сходу, часом невеликий дощ, у західних областях помірний, в Карпатах місцями сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура впродовж доби 2-7° тепла, в Карпатах від 1° морозу до 4° тепла, у південній частині вдень 8-13°, в Криму до 16° тепла.

22-23 листопада очікується ускладнення погодних умов. 22 листопада в західних, північних та центральних областях дощ та мокрий сніг, в карпатському регіоні та в центральних областях місцями сильні опади; температура вночі близько 0°, вдень 2-8° тепла, в центральних областях вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°. У південній та східній частині часом дощ, в Криму окремі грози; температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°, в Криму вночі 8-13°, вдень 14-19°.

23 листопада невеликий сніг, мокрий сніг (вночі у східній частині та в Криму помірні опади), на дорогах місцями ожеледиця. Зниження температури вночі до 1-7° морозу ( на Прикарпатті до 5-10° морозу), вдень до 2° тепла - 3° морозу; у східній частині та в Криму вночі до 0-5° тепла, вдень до 3-8° тепла.

24 листопада переважно без опадів, лише вночі в Криму, Приазов`ї та східних областях дощ з переходом у мокрий сніг, а в західних та північних областях місцями невеликий сніг.

25 листопада в Україні сніг та мокрий сніг, вдень у південній частині переважно дощ (лише вночі у Криму та на сході країни, а вдень на заході без істотних опадів). Температура вночі 3-8° морозу (24 листопада у східних областях та Приазов`ї близько 0°), вдень від 2° морозу до 4° тепла; у Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу; у південній частині вночі 0-6° морозу, вдень 0-6° тепла; в Криму вночі від 4° морозу до 2° тепла, вдень 3-9° тепла.

Завтра у Києві та області часом невеликий дощ. Температура протягом доби близько 5° тепла.

22-23 листопада у столиці та області ускладнення погодних умов. 22 листопада дощ та мокрий сніг; 23 листопада невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця.

Температура 22 листопада вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла; 23 листопада зниження вночі до 1-6° морозу, вдень до 2° тепла - 3° морозу.

24 листопада вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів, 25 листопада сніг та мокрий сніг. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.