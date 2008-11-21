ВО «Свобода» пікетувала конференцію «Голод в СРСР»

20:49, 21 листопада 2008
Харьків
0 0

«Порушується закон про Голодомор»

Харків. 21 листопада. УНІАН. Харківська обласна організація всеукраїнського об`єднання «Свобода» 21 листопада провела в Харкові пікетування міжнародної науково-практичної конференції «Голод в СРСР 30-х років: історичні і політичні оцінки». Про це повідомили SQ в прес-службі організації.

Учасники пікету тримали гасла: «Членів конференції - недолюдків - геть з України!», «Ідейних послідовників Леніна-кагановича-косіора - до відповідальності!», «Кремлівська влада повинна вибачитися за злочини своїх попередників», «Псевдоісторики! Ваше місце на узбіччі історії!».

«Харківська обласна організація всеукраїнського об`єднання «Свобода» вважає, що цей захід переслідував єдину мету - публічно під псевдонауковим прикриттям спробувати заперечувати факт Голодомору 1932-1933 рр. як акту геноциду української нації (що порушує закон України «Про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні») і через підконтрольні Кремлю засоби масової інформації показати, що ця позиція відображає погляди всіх харків`ян», - заявили в прес-службі.

Довідка. Міжнародна науково-практична конференція «Голод в СРСР 30-х років: історичні і політичні оцінки» пройшла у Харкові 21 листопада. В рамках конференції відбулися два пленарні засідання: «Голод в СРСР 30-х рр., його першопричини і географія» та «Політичні спотворення історичної проблеми масового голоду.

В конференції взяли участь політики, науковці, громадські діячі з Австралії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Росії та України, зокрема посол Росії в Україні Віктор Черномирдін, народні депутати від Партії регіонів Олександр Волков, Вадим Колісниченко та Дмитро Шенцев, голова Луганської обласної ради Валерій Голенко та голова Харківської облради Сергій Чернов.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter