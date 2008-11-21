ВО «Свобода» пікетувала конференцію «Голод в СРСР»

Харків. 21 листопада. УНІАН. Харківська обласна організація всеукраїнського об`єднання «Свобода» 21 листопада провела в Харкові пікетування міжнародної науково-практичної конференції «Голод в СРСР 30-х років: історичні і політичні оцінки». Про це повідомили SQ в прес-службі організації.

Учасники пікету тримали гасла: «Членів конференції - недолюдків - геть з України!», «Ідейних послідовників Леніна-кагановича-косіора - до відповідальності!», «Кремлівська влада повинна вибачитися за злочини своїх попередників», «Псевдоісторики! Ваше місце на узбіччі історії!».

«Харківська обласна організація всеукраїнського об`єднання «Свобода» вважає, що цей захід переслідував єдину мету - публічно під псевдонауковим прикриттям спробувати заперечувати факт Голодомору 1932-1933 рр. як акту геноциду української нації (що порушує закон України «Про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні») і через підконтрольні Кремлю засоби масової інформації показати, що ця позиція відображає погляди всіх харків`ян», - заявили в прес-службі.

Довідка. Міжнародна науково-практична конференція «Голод в СРСР 30-х років: історичні і політичні оцінки» пройшла у Харкові 21 листопада. В рамках конференції відбулися два пленарні засідання: «Голод в СРСР 30-х рр., його першопричини і географія» та «Політичні спотворення історичної проблеми масового голоду.

В конференції взяли участь політики, науковці, громадські діячі з Австралії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Росії та України, зокрема посол Росії в Україні Віктор Черномирдін, народні депутати від Партії регіонів Олександр Волков, Вадим Колісниченко та Дмитро Шенцев, голова Луганської обласної ради Валерій Голенко та голова Харківської облради Сергій Чернов.