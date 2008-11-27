Ляпіна: НСНУ має свій план

Харків. 26 листопада. УНІАН. Народний депутат України Ксенія ЛЯПІНА (НСНУ) озвучила програму подолання економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, антикризову програму нашоукраїнців в середу на прес-конференції у Харкові оприлюднила К.ЛЯПІНА.

За її словами, транш від Міжнародного валютного фонду – це лише перший крок, який дозволить підтримати фінансову сферу. Наступним кроком, заявила К.ЛЯПІНА, буде закон про подолання соціальних наслідків кризи, сенс якого полягатиме у відшкодуванні з фону соціального страхування втрат, пов’язаних із частковим безробіттям (вимушені відпустки, скорочення робочого дня тощо).

Третім кроком, повідомила К.ЛЯПІНА, буде впровадження мораторію на будь-які виплати із фонду соціального страхування не працівникам, тобто незастрахованим особам.

Четвертим народний депутат запропонувала практику фінансування громадських робіт з держбюджету. «Сьогодні звільняються висококваліфіковані кадри», знання яких можна застосовувати у багатьох сферах.

Останнім заходом виходу із кризи К.ЛЯПІНА назвала збільшення коефіцієнту трудового стажу, що запобігне зменшенню пенсій.

Такі заходи, сказала К.ЛЯПІНА, - це «паровозик, який за собою потягне оживлення».