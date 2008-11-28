Фельдман пропонує продовжити безкоштовну приватизацію житла

Харків. 28 листопада. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) звернувся до голів парламентських фракцій у Верховній раді України VI скликання з пропозицією включити для розгляду в парламенті питання про продовження терміну використання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата.

Якщо це питання не буде проголосоване, то, вважає О.ФЕЛЬДМАН, громадяни України втратять можливість безкоштовно приватизовувати своє житло.

За його словами, суть виниклої проблеми полягає в тому, що існуюча безкоштовна приватизація житла припускає використання житлових чеків, які погашає «Ощадбанк». Лише після цього можливе отримання оформлення права власності на приватизоване житло. Але житлові чеки мають обмежений термін використання, який уже кілька разів продовжувався Постановою Верховної ради України і тепер закінчується 31 грудня 2008 року. Таким чином «Ощадбанк» з 1 січня 2009 року може припинити погашення житлових чеків.

«Якщо нова Постанова про продовження терміну дії житлових чеків не буде своєчасно прийнята, то постраждають не лише ті, хто не встиг приватизувати своє житло, але й громадяни України, які отримали право приватизації гуртожитків з 1 січня 2009 року», – вважає О.ФЕЛЬДМАН.

Новий проект Постанови зареєстрований депутатами в парламенті ще влітку, але досі так і не був включений до порядку денного другої сесії ВРУ VI скликання, повідомили у прес-службі.