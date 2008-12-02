У Парижі викрали Гайсинського

Харків. 2 грудня. УНІАН. Невідомі викрали в Парижі екс-прокурора Київської області Юрія Гайсинського, зажадали за нього 20 мільйонів доларів і відпустили через шість днів без сплати викупу, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

У цій справі паризька поліція затримала двох осіб: водія, який зустрічав Гайсинського в паризькому аеропорту, і українського підприємця, з яким екс-прокурор приїхав до Парижа.

За даними слідства, Гайсинський супроводжував свого співвітчизника як експерт для підписання угоди щодо нерухомості. Колеги прилетіли 24 листопада і влаштувалися в готелі «Маврикій» в центрі французької столиці. Згідно зі свідченнями Гайсинського та його супутника, їх викрали четверо озброєних людей у масках, коли вони їхали з готелю на взятому напрокат автомобілі.

Про зникнення українських громадян органи правосуддя повідомив французький адвокат, і 26 листопада за справу взялася паризька кримінальна поліція. Того ж дня зять Гайсинського, який має в Україні депутатську посаду, одержав від викрадачів вимогу про викуп: вони просили 20 мільйонів доларів. У неділю вранці викрадені опинилися в своєму готелі, хоча за їхнє звільнення ніхто не платив. Вони стверджують, що невідомі тримали їх в районі міста Фонтенбло (близько 60 кілометрів від Парижа). Триває слідство.