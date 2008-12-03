Сьогодні на сході без опадів

Харків. 3 грудня. УНІАН. У середу, 3 грудня, на більшій території України йтиме невеликий дощ, місцями туман, видимість 200-500 м. Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

Зокрема, 3 грудня, в західних, північних та центральних областях - невеликий дощ, на решті території - без істотних опадів. В Україні місцями туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 3-8° тепла, на узбережжі Криму - до 10°; вдень - 7-12°, у південних областях - 10-15°, в Криму - до 18°; в Карпатах вночі - від 2° морозу до 3° тепла, вдень - 1-6° тепла.

4-5 грудня хмарно з проясненнями. В західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях - часом невеликий дощ, на Закарпатті - помірний дощ, в Карпатах - дощ з мокрим снігом, на решті території - без істотних опадів. 4 грудня місцями туман. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі - 4-9° тепла, на узбережжі морів - до 11°, у західних та східних областях - 1-6° тепла; вдень - 7-13°, на півдні - до 15°, в Криму - 16-20°; в Карпатах вночі - 0-5° тепла, вдень - 4-9°.

6-7 грудня в західній частині часом дощ, в Карпатах - з мокрим снігом, у північних та місцями центральних областях - невеликий дощ, на решті території - без істотних опадів. Температура вночі - 2-8° тепла, на крайньому півдні - до 11°; вдень - 5-11°, у південних областях - 9-15°, в Криму - 13-18°; в Карпатах вночі - близько 0°, вдень - 1-6° тепла.

У Києві 3 грудня хмарно. Часом невеликий дощ, туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 5-7° тепла, вдень - 9-11°.

В Київській області хмарно. Часом невеликий дощ, туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 3-8° тепла, вдень - 7-12°.

4-5 грудня хмарно. Невеликий дощ (вночі місцями). 4 грудня подекуди туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 4-9° тепла, вдень - 8-13°.

6-7 грудня часом невеликий дощ. Температура вночі - 2-7° тепла, вдень - 5-10°.