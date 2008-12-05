СБУ хоче, щоб Коновалюк забув про Лозову

Харків. 5 грудня. УНІАН. Виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України, перший заступник голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО у відкритому листі до лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА наголошує, що "тема незаконних поставок озброєнь до Грузії є надуманою, її роздмухування суттєво шкодить національним інтересам", та просить сприяти захисту національних інтересів нашої держави від наклепницьких кампаній. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

У повідомленні прес-центру, зокрема, зазначається, що лист направлено "у зв’язку з тим, що документально спростовано усі наклепницькі твердження щодо начебто незаконних постачань озброєнь до Грузії".

У листі до В.ЯНУКОВИЧА в. о. голови СБУ пише, що звертається "з приводу ситуації, яка склалася навколо необґрунтованих звинувачень з боку народного депутата України В.КОНОВАЛЮКА щодо „незаконного” постачання озброєнь до Грузії".

У зв`язку з цим СБУ офіційно інформує, що "на державному рівні, за участю причетних до функціонування системи військово-технічного співробітництва міністерств, відомств і організацій, були проведені ретельні перевірки, які підтверджують законність поставок озброєнь, що здійснювалися до Грузії, а також їх відповідність міжнародним нормам.".

"У цьому контексті важлива й думка міжнародних експертів, які чітко вказують, що стосовно Грузії не існує жодних обмежень на постачання озброєнь. Усі поставки з України до Грузії здійснювалися виключно на підставі угод, укладених уповноваженими на це вітчизняними підприємствами-спецекспортерами з Міністерством оборони Грузії або іншими законними грузинськими імпортерами, за відповідними дозволами Державної служби експортного контролю України, яка є спеціально уповноваженим державним органом, що санкціонує експорт озброєнь. За всіма передачами озброєння здійснювався контроль доставки вантажу кінцевому споживачу, у т.ч. шляхом отримання сертифікатів підтвердження доставки", - зазначає В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Усе викладене вище є беззаперечно доведеним фактом, наголошує керівник СБУ. Крім цього, Україна відповідно до своїх зобов`язань у рамках міжнародних режимів контролю за озброєннями регулярно звітувала перед ООН та ОБСЄ про здійснення поставок до Грузії.

"Підсумовуючи висловлене, хочу ще раз наголосити, що тема незаконних поставок озброєнь до Грузії є надуманою, її роздмухування суттєво шкодить національним інтересам та завдає економічних втрат українським підприємствам, а відтак - і нашим громадянам", - зазначає В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

У зв`язку з цим, в. о. голови СБУ звертається до В.ЯНУКОВИЧА "з проханням взяти до уваги вищенаведене та сприяти захисту національних інтересів нашої держави від наклепницьких кампаній".

Копію листа направлено голові тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України Валерію КОНОВАЛЮКУ.

Як повідомляв УНІАН, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки фактів постачань Грузії української військової техніки з порушенням норм українського законодавства і міжнародного права В.КОНОВАЛЮК, зокрема, заявляв, що комісія виявила факти постачань до Грузії української зброї з військового арсеналу в смт Лозова Харківській області. За його словами, постачання здійснювалися впродовж травня і червня цього року, що підтверджується певними контрактами. «Це свідчить про те, що наше політичне керівництво знало про час військової операції Грузії проти Південної Осетії», - сказав В.КОНОВАЛЮК.

Також він стверджував, що військова техніка продавалася до Грузії за заниженими цінами, а також про те, що Україна продовжувала постачати до Грузії зброю після початку збройного конфлікту на Кавказі.

Тим часом перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, Рада національної безпеки та оборони України, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ не раз спростовували заяви В.КОНОВАЛЮКА про незаконні поставки Україною зброї до Грузії.

17 листопада Служба безпеки України заявила, що у рамках розслідування кримінальної справи за фактом розголошення державної таємниці слідчими СБУ завершено перевірку щодо обставин поставок товарів військового призначення до Грузії. За результатами визначених законодавством слідчих дій жодних порушень національного законодавства України та міжнародних угод не виявлено.