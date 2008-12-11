Прокуратура порушила справу проти УБОЗівця за фактом стрілянини

Харків. 11 грудня. УНІАН. Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно офіцера Управління боротьби з організованою злочинністю Харківської обласної міліції, який підозрюється у здійсненні стрілянини поблизу одного з кафе Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури з посиланням на начальника слідчого відділу прокуратури області Олега БУРЦЕВА, справу порушено за фактом скоєння хуліганства, із застосуванням вогнепальної зброї, за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України.

Закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років. У справі ведеться слідство, повідомили у прес-службі.

За повідомленнями ЗМІ, 22 листопада у міському кафе «Смак» між співробітником УБОЗу Леонідом ЗАДОРОЖНИМ та прокурором Харкова Євгеном ПОПОВИЧЕМ виник конфлікт, який закінчився стріляниною - міліціонер вистрілив у прокурора та в його автомобіль. Сам Є.ПОПОВИЧ, а також прокурор Харківської області Василь СИНЧУК спростували факт стрільби власне у прокурора Харкова. За словами Є.ПОПОВИЧА, він особисто не знайомий із Л.ЗАДОРОЖНИМ і 22 листопада не був на місці події.

Сам факт стрілянини поблизу кафе прокурор В.СИНЧУК у коментарях журналістам ще до порушення кримінальної справи підтверджував.

10 грудня Є.ПОПОВИЧ повідомив журналістів, що 28 листопада дізнався про те, що «на нього здійснюється тиск» і у зв’язку з цим подав рапорт до прокуратури області, після чого й була порушена кримінальна справа стосовно Л.ЗАДОРОЖНОГО за фактом хуліганських дій.

Водночас місцеві ЗМІ, посилаючись на різні джерела, пишуть зокрема, що конфлікт між Л.ЗАДОРОЖНИМ та Є.ПОПОВИЧЕМ виник через дружину міліціонера. Прокурор Харкова 10 грудня спростував такі чутки.

«Я ніколи не зустрічався з паном ЗАДОРОЖНИМ. Ні особисто. Ми не спілкувалися ніколи по телефону. За час мого життєвого і трудового шляху ми ніколи не зустрічалися по роботі. Я ніколи не здійснював нагляд над його діяльністю як оперативного співробітника. Я не знайомий з його сім`єю, я не знайомий з його родичами. Я не вхожий до нього в дім. Я не знайомий з його батьком, з дружиною, з дітьми, з батьками, я не знаю, які у нього ще є родичі», - заявив Є.ПОПОВИЧ 10 грудня.

Що стосується стрілянини, то Є.ПОПОВИЧ заявляє, що є очевидець цієї події, який проходить свідком у порушеній кримінальній справі і не працює в правоохоронних органах. У спілкуванні з пресою прокурор припустив, що це «якийсь піар».

Як сьогодні повідомив кореспонденту УНІАН представник облуправлінні МВС, 22 листопада 2008 р. міліція «не зафіксувала випадку застосування вогнепальної зброї у Харкові». На запитання, чи була того дня стрілянина біля кафе «Смак», співрозмовник агентства зазначив, що «застосування пристроїв для стрільби гумовими кулями міліція не фіксує». Він повідомив, що Л.ЗАДОРОЖНИЙ нині перебуває на лікарняному і про його версію того, що сталося, сказати не може.

Місцеві ЗМІ, посилаючись на Л.ЗАДОРОЖНОГО, пишуть, що міліціонер не стріляв ні в прокурора, ні в його автомобіль, цю історію вважає вигадкою, хоча й не спростовує, що конфлікт між ним і прокурором існує і виник через жінку.