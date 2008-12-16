Харківські профспілки починають першими

Харків. 16 грудня. УНІАН. Об’єднання профспілок Харківської області підтримує ініціативу Федерації профспілок України провести всеукраїнську акцію протесту.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби ОПХО Юрій ЛИСЕНКО, рішення про підтримку ініціативи ФПУ було прийняте напередодні виконавчим комітетом ОПХО.

За його словами, акція у формі мітингу запланована у Харкові на середу, 17 грудня, і розпочнеться о 14.00 на площі Конституції в центрі міста.

Вона пройде під гаслами протесту проти зниження життєвого рівня громадян України, і представники профспілок висуватимуть суто соціально-економічні вимоги, зазначив Ю.ЛИСЕНКО.

Очікується, сказав він, що в акції в середу візьмуть участь близько 5 тисяч активістів. Вони представлятимуть 44 галузеві профспілки ОПХО, які налічують на Харківщині близько 700 тисяч членів організації.