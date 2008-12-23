Ющенко вимагатиме від Авакова мінімізувати наслідки кризи

Харків. 23 грудня. УНІАН. Керівники регіонів мають забезпечити економічну та політичну стабільність на місцях. Про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО говоритиме сьогодні на нараді з головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та головою Ради Міністрів АР Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси повідомила, що нарада буде присвячена питанню мінімізації негативних наслідків світової фінансової кризи.

На підставі даних про економічну та макроекономічну ситуацію в регіонах на нараді будуть обговорені термінові заходи, яких необхідно вжити для виходу з кризи.

Також Президент говоритиме про те, що першочерговим завданням для регіональної влади є питання виконання місцевих бюджетів та недопущення соціальної напруги, сказала І.ВАННИКОВА.