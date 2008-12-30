Розпочала роботу сесія міськради

Харків. 30 грудня. УНІАН. У ці хвилини розпочала роботу позачергова 30-та сесія Харківської міськради V скликання.

На початок засідання зареєструвалися 80 депутатів.

Сесія має обговорити питання міського бюджету на 2009 рік, а також Програму економічного та соціального розвитку Харкова на 2009 рік. Крім того, до порядку денного внесено ще два питання: про надання пільг на оренду комунального майна, а також ухвалення проекту детальної розробки планування центру міста.