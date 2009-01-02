Нацбанк вводить в обіг 5-гривневу монету «Рік Бика» (фото)

Харків. 2 січня. УНІАН. Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету «Рік Бика» із серії «Східний календар» з 5 січня 2009 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Номінал монети – 5 грн., монету виготовлено зі срібла 925-ї проби, якість чеканки – «пруф», маса – 15,55 г, діаметр – 33 мм, тираж – до 15 тисяч штук, група монети рифлена.

На аверсі монети в обрамленні стилізованого рослинного орнаменту розміщено написи: «Національний банк/України/5/гривень»; вгорі – Малий державний герб України, внизу – рік чеканки монети 2009, а також позначення металу, його проби, маси в чистоті та логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети в обрамленні стилізованого рослинного орнаменту зображено бика (в його очах два рубіни масою по 0,01 карата). Над цією композицією і під нею розміщено фігурки всіх 12 символів східного календаря.

Автори ескізів – Володимир ТАРАН, Олександр ХАРУК, Сергій ХАРУК, автори моделей – Анатолій ДЕМ’ЯНЕНКО, Володимир АТАМАНЧУК.

У серії ”Східний календар” - це четверта монета. Раніше були випущені ”Рік Собаки” (2006), ”Рік Свині (Кабана)” (2007) і ”Рік Пацюка” (2008).