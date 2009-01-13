Курси валют в банках Харкова

Долар від 8,2 до 8,45 грн.

Харків. 13 січня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 13 січня: Мегабанк – купівля долара - 8,5 грн. (продаж - 9,1 грн.), євро - 11,5 грн. (12,5 грн.), Меркурій - 8,6 (9,05), 11 (12), Реал-банк - 8,5 (8,9), 11,25 (12,2), Факторіал-банк - 8,2 (8,85), 10,95 (11,9), Базис - 8,6 (9,2), 10,4 (12,2) відповідно, передає SQ. Як повідомляв УНІАН, Національний банк України встановив на 13 січня такі офіційні курси гривні до іноземних валют (за 100): долар США - 770, російський рубль - 24,84, євро - 1031,3380.

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