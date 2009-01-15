Погода на 15 - 19 січня

Харків. 15 січня. УНІАН. У четвер в Україні очікується мокрий сніг та дощ, тумани, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, лише вночі у східній частині, в Криму та Приазов`ї без істотних опадів.

На дорогах України, крім півдня, ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла, в Криму до 12°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

16-17 січня - хмарно з проясненнями. Часом сніг та мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, 16 січня у південній, а вдень і у східній частині мокрий сніг, місцями з дощем (у Криму переважно дощ); 17 січня у західних областях невеликий сніг. В Україні місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с, 17 січня у південних областях, Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура у західних, північних, а 17 січня і в центральних областях вночі та вдень 1-6° морозу (в Карпатах 5-10° морозу); на решті території 16 січня вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла, в Криму до 10° тепла, 17 січня вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні Криму 1-6° тепла.

18- 19 січня - на більшій частині території країни невеликий сніг, лише 18 січня у західних областях, а вдень 19 січня у південній частині без істотних опадів. Температура вночі 3-9° морозу, 18 січня у західних областях 6-11°, в Карпатах до 15° морозу; вдень 1-6° морозу, у південних областях, а 19 січня і на Закарпатті та Прикарпатті від 2° морозу до 3° тепла; в Криму вночі 0-5° морозу, на Південному узбережжі до 2° тепла, вдень 18 січня близько 0°, 19 січня 1-6° тепла.

У Києві у четвер очікується мокрий сніг та дощ, туман, слабкі налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

По області - мокрий сніг та дощ, туман, слабкі налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

16-17 січня - хмарно з проясненнями. Часом сніг та мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі та вдень 1-6° морозу.

18-19 січня - невеликий сніг (вдень 18 січня місцями). Температура вночі 4-9°, вдень 1-6° морозу.