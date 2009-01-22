Сьогодні - День Соборності України

Харків. 22 січня. УНІАН. Сьогодні, 22 січня, в Україні відзначається День Соборності.

Це свято відзначається щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

Державним святом День Соборності України було встановлено Указом Президента від 21 січня 1999 року.

Урочистий Акт Злуки Захiдно-Української Народної Республiки та Української Народної Республiки в єдину соборну Українську державу проголосила директорiя УНР 22 сiчня 1919 року на Софiйському майданi в Києвi.

Захiдно-Українську Народну Республiку було проголошено 1 листопада 1918 року масовим виступом української iнтелiгенцiї та військових на теренах Австро-Угорської iмперiї в Галичинi. Столицею ЗУНР спочатку був Львiв, потiм Тернопiль, а з сiчня 1919 року - Станiслав (нині - Івано-Франківськ).

Сьогодні по всій Україні пройдуть урочистості, присвячені Дню Соборності України.

Зокрема, Президент України Віктор ЮЩЕНКО покладе квіти до пам`ятників Тарасові Шевченку та Михайлу Грушевському, після чого планує взяти участь в урочистому зібранні з нагоди 90-ї річниці проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР.

Після завершення урочистостей Глава держави здійснить робочу поїздку до Чернігівської області, де візьме участь у заходах на території Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».