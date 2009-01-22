Ціна газу для підприємств може зрости на 30-35%

Харків. 22 січня. УНІАН. У Секретаріаті Президента України припускають, що ціна на газ для промислових підприємств, враховуючи її підвищення, в середньому, до 228 доларів за тисячу кубометрів (середньорічна), в 2009 році може зрости на 30-35%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Навіть якщо ціна буде 228 (доларів за тис. куб. м – УНІАН), що малоймовірно, очевидно, це на 30-35% позначиться на споживачах, які використовують імпортний природний газ», – сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 р. в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».

Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, в свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу.

За даними НАК "Нафтогаз України", закупівельна ціна природного газу для України в першому кварталі 2009 року складе 360 дол. за тис. куб. м, у другому кварталі - 270 дол. за тис. куб. м, у третьому кварталі - 219 дол. за тис. куб. м, у четвертому кварталі - 162 дол. за тис. куб. м за 1 тисячу кубометрів.

У свою чергу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що ціна газу на кордоні РФ з Україною в 2009 році становитиме 228,8 долара за тисячу кубометрів, а вартість технологічного газу для України становитиме 153,9 доларів за тисячу кубометрів.

20 січня міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН повідомив, що споживачі протягом 2009 року платитимуть середньорічну ціну на газ у розмірі 228,8 дол. за 1 тисячу кубометрів.