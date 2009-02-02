Завтра Харків оглянуть інспектори УЄФА

Харків. 2 лютого. УНІАН. Cьогодні, 2 лютого, розпочався чотириденний візит офіційної делегації Європейського футбольного союзу під керівництвом генерального секретаря УЄФА Девіда ТЕЙЛОРА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, інспекційна група, до якої також входять директор Євро-2012 Мартін КАЛЛЕН, комерційний директор УЄФА Філіпп МАРГРАФФ, голова спонсорського комітету та розвитку змагань Алан РІДЛІ та керівник підрозділу Євро-2012 з питань організації заходів Лукас АХЕРМАН, відвідає п’ять українських міст - Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одесу та Львів.

Делегацію в українському турне супроводжуватимуть, зокрема, віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК та президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

У перший день візиту інспектори УЄФА ознайомляться з ходом підготовки до континентального фіналу в Києві. Так, вони відвідають аеропорт «Бориспіль», НСК «Олімпійський», центральний залізничний вокзал та оглянуть Майдан Незалежності й Хрещатик, де планується розміщення офіційної фан-зони УЄФА. Крім цього, для експертів запланована низка зустрічей, у тому числі з мером Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, міністром у справах сім’ї, молоді та спорту Юрієм ПАВЛЕНКОМ, а також представниками основних столичних об’єктів інфраструктури Євро-2012.

Увечері спільна делегація УЄФА, Кабміну та ФФУ вилетить до Харкова, де наступного дня їй запропонують огляд центральної частини міста, стадіону «Металіст», південного залізничного вокзалу та аеропорту. Крім цього, плануються зустрічі з керівниками міста та області - Михайлом ДОБКІНИМ та Арсеном АВАКОВИМ, а також президентом ФК «Металіст» та одним із головних приватних інвесторів підготовки до Євро-2012 Олександром ЯРОСЛАВСЬКИМ.

У вівторок, 3 лютого, офіційна делегація відвідає ще одне місто Євро-2012 − Дніпропетровськ. Окрім традиційних візитів до аеропорту, стадіону та залізничного вокзалу, інспектори відвідають готельно-розважальний комплекс «Бартоломео», дві фан-зони (біля «Дніпро-Арени» та фестивального причалу) та VIP-зону для УЄФА. Заплановано і зустрічі з мером Іваном КУЛІЧЕНКОМ та головою облради Віктором БОНДАРЕМ.

Того ж дня інспекційна група відбуде до Одеси, де увечері має оглянути центр міста, а наступного - відвідати стадіон у парку імені Тараса Шевченка та Куликове поле, де планується розміщення фан-зони. Крім того, у планах гостей зустріч із міським головою Едуардом ГУРВІЦОМ та губернатором Миколою СЕРДЮКОМ, а також ознайомлення із презентацією залізничного вокзалу, концепцією реконструкції аеропорту та відліт до Львова.

У столиці Галичини делегація УЄФА на чолі з Девідом ТЕЙЛОРОМ традиційно ознайомиться з ходом реконструкції аеропорту, роботою залізничного вокзалу, будівництвом стадіону та зустрінеться з керівниками регіону - мером Андрієм САДОВИМ та головою облдержадміністрації Миколою КМІТЬОМ. Крім того, на гостей чекає насичена культурна програма. Зокрема, огляд численних львівських пам’яток архітектури та відвідування Оперного театру.

У четвер, 5 лютого, делегація УЄФА вилетить до Кракова.

Як відзначають в ФФУ, цей візит є одним із важливих етапів перевірки підготовки України до Євро-2012, у результаті якої вже у травні цього року будуть остаточно визначені максимум чотири українські міста, що прийматимуть матчі турніру.