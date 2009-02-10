У Харкові почали продавати квитки на матч “Сампдорія” – “Металіст”

У продаж надійшли квитки у гостьовий сектор на матч “Сампдорія” – “Металіст”, який відбудеться 18 лютого у Генуї о 20-45 (за місцевим часом).

Квитки коштують 300 гривень, а придбати їх можна у касі №1 стадіону “Металіст” з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00 до 16 лютого включно.

Прес-служба “Металіста” звертає увагу, що згідно з італійським законодавством усі квитки є іменними, тому під час купівлі квитка треба вказати паспортні дані (прізвище, ім’я за закордонним паспортом, дата народження) людини, яка заходитиме за цим квитком у гостьовий сектор.

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