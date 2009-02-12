У Харкові подорожчає метро
12:36, 12 лютого 2009Харьків
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Новий тариф буде введений з суботи
Вартість проїзду підвищується в 2 рази. У Головному управлінні юстиції в Харківській області зареєстровано розпорядження голови облдержадміністрації Арсена Авакова «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів у метрополітені міста Харкова».
Згідно з документом, тепер за одну поїздку в харківській підземці пасажир буде вимушений заплатити 1,50 грн. Новий тариф буде введений з суботи, саме цього дня розпорядження буде опубліковане в газеті «Слобідський край». Про це повідомила прес-служба облдержадміністрації, повідомляє «АТН».
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