Метро у Харкові подорожчає вдвічі

Вартість проїзду підвищується в 2 рази. У Головному управлінні юстиції в Харківській області зареєстровано розпорядження голови облдержадміністрації Арсена Авакова «Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів у метрополітені міста Харкова».

Згідно з документом, тепер за одну поїздку в харківській підземці пасажир буде вимушений заплатити 1,50 грн. Новий тариф буде введений з суботи, саме цього дня розпорядження буде опубліковане в газеті «Слобідський край». Про це повідомила прес-служба облдержадміністрації, повідомляє «АТН».