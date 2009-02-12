Нацбанк вирішив продавати валюту не всім банкам

Національний банк України тимчасово не продаватиме валюту банкам, які проводять валютні операції за курсом, який перевищує середньоринковий.

Про це йдеться в листі НБУ від 11 лютого №38-012/896-2112, текст якого має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

«Повідомляємо, що Національний банк України, починаючи з 11 лютого 2009 року, тимчасово не продаватиме іноземну валюту банкам, які здійснюють валютні операції за курсом, який перевищує середньоринковий», - йдеться документі. «Для банків, які систематично здійснюватимуть валютні операції за курсом вище середньоринкового, буде припинено дію генеральної угоди про здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку і застосовані інші заходи впливу.

У листі НБУ вказується, що на 14.00 11 лютого 2009 року середньозважений курс долара США на міжбанківському валютному ринку України (середньоринковий курс) становив 7,973 гривні за долар при обсязі торгів 190 млн. дол.