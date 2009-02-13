Комуністи судяться через пам’ятний знак УПА

Комуністи проти обласного управління культури. Привід для судового позову - бідолашний пам`ятний знак УПА та Хрест пам`яті жертв Голодомору.

Члени Харківського осередку Компартії не згодні з рішенням посадовців визнати знак і хрест пам`ятками культурної спадщини та внести їх до спеціального реєстру.

Пам`ятний знак УПА обливали фарбою, а 2006-го знесли та закопали поруч. Наприкінці минулого року мер Харкова Михайло Добкін запропонував колезі з Івано-Франківська взяти знак на зберігання. Західноукраїнського міського голову така пропозиція здивувала, але він погодився з нею.

Поки що і пам`ятний знак, і хрест на своїх місцях, сьогодні розпочався розгляд справи у суді.

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