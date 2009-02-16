Сьогодні в Україні сніжитиме

Харків. 16 лютого. УНІАН. У понеділок,16 лютого, на території України за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг; на Лівобережжі мокрий сніг та дощ, в окремих районах сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах, крім східних областей, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура в західних областях вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу (в Карпатах протягом доби 7-12° морозу); у східних областях, Криму та Приазов`ї вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Про це УНІАН повідомили у Українському гідрометцентрі.

На Київщині 16 лютого очікується хмарна з проясненнями погода. Місцями пройде невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.