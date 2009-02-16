Харків’яни мають забути номер 062

Харків. 16 лютого. УНІАН. Міська інформаційно-диспетчерська служба змінила номер виклику на «1562».

Як повідомляє сайт Харківської міськради, про це поінформувала начальник інформаційно-диспетчерської служби Любов ЄРОХІНА.

Тепер, щоб повідомити про проблеми в житловому господарстві, або довідатися інформацію, що цікавить, замість звичних «062» треба набирати «1562».