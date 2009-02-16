Грицак вирив сокиру війни в Партії регіонів

Харків. 16 лютого. УНІАН. Наприкінці минулого тижня харківський депутат від Партії регіонів Василь Грицак заявив, що невдале голосування за відставку уряду і прем`єр-міністра Юлії Тимошенко було провокацією з боку його однопартійця Сергія Льовочкіна, повідомляє «Сеть экстренного оповещения».

Про це Грицак сказав у ефірі 5 каналу. «Пан Льовочкін, який був головним організатором цієї відставки, спрацював на уряд Тимошенко і додав їй особисто рейтинг. Це було провальне голосування. Це було голосування, у якому Партія регіонів не повинна була брати участь. Це була провокація з боку Льовочкіна».