Харківські комуністи пішли в похід на УПА

Харків. 16 лютого. УНІАН. Харківські комуністи стали ініціаторами судового процесу проти пам’ятного знаку Українській повстанській армії та Хреста пам’яті жертв Голодомору, встановлених на початку 1990-х років у Молодіжному парку Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода», 13 лютого 2009 р. у Харківському окружному адміністративному суді почався судовий розгляд справи за позовом представників обласного комітету КПУ до Управління культури та туризму Харківської облдержадміністрації про визнання незаконним рішення Управління про внесення пам’ятного знаку УПА та Хреста пам’яті жертв Голодомору до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Інтереси відповідача представляє голова ХОО ВО «Свобода» Ігор ШВАЙКА.

Після початку судового засідання сторона позивача затребувала надання доказів від Управління культури та туризму про порядок встановлення нерухомих пам’яток, що був чинним на момент встановлення пам’ятника у 1992 р. Заслухавши виступи сторін, суд вирушив до нарадчої кімнати.

Згідно з нормами судочинства, рішення у справі має бути виголошене 16 лютого, повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2008 р. депутати Харківської облради звернулися до Харківської міськради та міського голови Михайла ДОБКІНА з проханням демонтувати Пам’ятний знак на честь УПА в Молодіжному парку Харкова.

Мер Харкова М.ДОБКІН на сесії міськради у грудні 2008 р. запропонував передати пам’ятний знак УПА на зберігання до Івано-Франківська.

Пам’ятний знак УПА зазнавав кількаразових плюндрувань від початку його встановлення.

Довідка УНІАН. Пам’ятний знак УПА був встановлений у Молодіжному парку Харкова 1992 р. з нагоди 50-річчя УПА. Цей знак входить до комплексу пам’яток «Місце поховання та вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 рр. та місце вшанування пам’яті борців за волю України». У вересні 2008 р. комплекс був внесений до Реєстру пам’ятників культури і охороняється державою.