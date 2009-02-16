Фельдман вважає, що дострокових виборів не буде

Харків. 16 лютого. УНІАН. Дострокових парламентських виборів не буде. Таку думку висловив народний депутат України від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН в інтерв`ю харківським журналістам газети «Комсомольська правда в Україні».

«Гадаю, дострокових виборів не буде з багатьох причин. Минуле голосування свідчить про відсутність єдиної думки в парламенті. Кабмін працює сьогодні краще і якісніше, ніж опоненти могли собі уявити. На жаль, політики країни зараз зайняті боротьбою з суперниками. В результаті страждають прості українці», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Депутат-бютівець не вірить у те, що опозиція може скласти 150 мандатів, оскільки, на його думку, дуже багато «але». «І навіть якщо вибори відбудуться, - вважає О.ФЕЛЬДМАН, - незгодних можуть не зареєструвати у новому парламенті. Старий парламент не зможе припинити свою роботу, а новий вважатиметься неправочинним - перед ким буде новий президент приймати присягу?».

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, «без політичного консенсусу між Партією регіонів, БЮТ і Президентом дострокові вибори неможливі. Ситуація тупикова».

Народний депутат бачить вихід у тому, щоб «припинити міжусобицю і розмови про перевибори, об`єднати сили і вивести економіку з кризи». Нинішній Кабмін, вважає О.ФЕЛЬДМАН, «упорається з цією ситуацією».