У Кицівці в вогні згоріли двоє людей
10:21, 16 лютого 2009Харьків
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Пожежа сталася в неділю
Харків. 16 лютого. УНІАН. 15 лютого о 3.35 у селі Кицівка Печенізького району у приватному житловому будинку через порушення правил монтажу та експлуатації пічного опалення виникла пожежа, внаслідок якої загинули 2 людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, о 8.30 відділенням Державної пожежної охорони МНС пожежу було ліквідовано.
На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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