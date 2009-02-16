У Кицівці в вогні згоріли двоє людей

10:21, 16 лютого 2009
Харьків
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Пожежа сталася в неділю

Харків. 16 лютого. УНІАН. 15 лютого о 3.35 у селі Кицівка Печенізького району у приватному житловому будинку через порушення правил монтажу та експлуатації пічного опалення виникла пожежа, внаслідок якої загинули 2 людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, о 8.30 відділенням Державної пожежної охорони МНС пожежу було ліквідовано.

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

 

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