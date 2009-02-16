На Харківщині оголошено штормове попередження

Харків. 16 лютого. УНІАН. Сьогодні в Харківській області оголошено штормове попередження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, протягом дня на території області очікується ускладнення погодних умов.

Зокрема, прогнозується сильний дощ, місцями мокрий сніг, налипання снігу, на дорогах ожеледиця. Швидкість вітру 7 – 12 м/сек. Температура по області 0° нуля до 5° тепла, у Харкові: +1° + 3°.

Райони області попереджені про насування стихії, зазначили в Управлінні.