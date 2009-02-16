Москва не отримала зброю з Донецька

Харків. 16 лютого. УНІАН. Два автомати, 2 гвинтівки, 2 пістолети часів другої світової війни виявили прикордонники Харківського загону спільно зі співробітниками Куп’янської митниці у пункті пропуску «Тополі», що в Куп’янському районі Харківської області.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар начальника Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, арсенал було виявлено у потягу «Донецьк-Москва», який прибув у «Тополі» в неділю о 21.50.

Зброю незаконно перевозив провідник вагону, 35-річний громадянин України. Заховані пістолет «Браунінг», «Люгер», 2 автомати ППШ 1944 року випуску, 2 гвинтівки з багнетами «Мосіна МО», а також різноманітні допоміжні предмети співробітники контрольних служб виявили під час огляду його службового купе за допомогою службового собаки. Провідник первозив весь арсенал у 2 картонних ящиках, сховавши їх під білизну.

За словами Д.ГОРКОЛЬЦЕВА, вилучена зброя направлена на експертизу.