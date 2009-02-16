У Харкові протестували проти подорожчання проїзду в метро

Харків. 16 лютого. УНІАН. Сьогодні у Харкові протестували проти підвищення вартості проїзду в міському метрополітені.

Як повідомляє SQ, акцію протесту проти підвищення тарифів провела обласна молодіжна організація «Проліски».

Пікетувальники звернулися до Харківської облдержадміністрації з вимогою виконувати Конституцію України. Активісти тримали плакат «Ми проти необдуманого підвищення тарифів у метро». В акції взяли участь близько 50 осіб.

За словами учасника і організатора пікету, правозахисника Олександра Каряки, згідно з Конституцією, влада повинна забезпечувати права і свободи громадян, а також «створювати умови для життя». «Яку сферу діяльності, за яку відповідають чиновники, не візьми, скрізь у них проколи. Наприклад, громадяни мають право на безкоштовну меддопомогу, але не завжди отримують те, що їм повинні дати. Ліки подорожчали, лікарні не ремонтуються, і в них немає нормальних умов для лікування. Але ніхто з чиновників не несе відповідальності», - заявив О.Каряка.

Як повідомляв УНІАН, з 14 лютого ц.р. у Харкові вдвічі зросла вартість проїзду у міському метро – з 75 ком. до 1,5 грн. за одну поїздку.