Майже під Харковом збирали літаки

Харків. 23 лютого. УНІАН.У Сумській області виявлено підпільного авіаконструктора.

Як передає кореспондент УНІАН, його виявили співробітники Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС, які за завданням Сумської транспортної прокуратури проводили перевірку додержання вимог Закону «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації» та Повітряного кодексу України щодо забезпечення безпеки повітряного руху на території Охтирського району.

За інформацією старшого помічника прокурора Сумської області Геннадія СНІДИ, в ході перевірки встановлено, що 46-річний мешканець Охтирки, залучивши до незаконної діяльності інших осіб, організував цех з виготовлення одномоторних літаків типу «Зодіак 601» у приміщеннях приватних гаражів, розташованих в цьому районному центрі. В порушення чинного законодавства, не маючи відповідного сертифікату, він «змайстрував» повітряну машину з метою подальшої її реалізації. Орієнтовна ціна такого апарату – близько 30 тис. дол.

Продати літак авіаконструктор не встиг, оскільки був затриманий правоохоронцями. До того ж, виготовлений ним літальний апарат не годиться для експлуатації, оскільки конструктивні частини саморобного літака не відповідають конструкторським вимогам: на ньому встановлений двигун від автомобіля «SUBARU» EJ-20, приборні прилади – від автомобіля ВАЗ-2106, а рятувальні системи взагалі відсутні, що може призвести до загибелі людей при здійсненні польотів.

Сумський транспортний прокурор порушив стосовно підпільного авіаконструктора кримінальну справу за частиною 1 ст. 203 Кримінального кодексу України – заняття забороненими видами господарської діяльності. Розпочато досудове слідство.