Аваков привітав захисників Вітчизни

Харків. 23 лютого. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ привітав ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових, військовослужбовців, працівників оборонно-промислового комплексу регіону, а також всіх слобожанців з Днем захисника Вітчизни.

У своєму вітанні, розміщеному на сайті ОДА, А.АВАКОВ зазначив, що «спочатку у цьому дні був закладений високий сенс - любити свою Батьківщину і у разі потреби вміти її відстояти».

Керівник області висловив упевненість, що «для кожної сім`ї цей день має особливе значення, оскільки у нас просто немає сімей, яких би не торкнулася Велика Вітчизняна війна. Для багатьох Перемога в цій війні - це найбільший подвиг народу за всю світову історію».

«Безцінний життєвий досвід фронтовиків, учасників бойових дій і ветеранів військової служби, любов до Вітчизни, честь, вірність присязі, безмежна мужність і відвага, виявлені при захисті інтересів нашої держави, їх бадьорість духу та невтримна енергія, - йдеться у привітанні, - являють собою яскравий приклад для наслідування нинішнього та майбутніх поколінь захисників Вітчизни. В той же час будь-яка війна - це трагедія, яка у жодному випадку не повинна повторитися. Війна в Афганістані, яка скінчилась 20 років тому, й досі живе в кожному районі нашої області. 247 сімей на Харківщині втратили в цій війні близьких та рідних. А немає нічого страшнішого в цьому житті, чим втратити найдорожчу людину: сина, чоловіка, батька. Сьогодні над нами чисте небо та мир на нашій землі. В першу чергу в цьому заслуга тих поколінь, які боролися з фашизмом, і тих, хто з честю виконував свій громадянський обов`язок на території інших держав».

А.АВАКОВ закликав усіх разом «докласти максимум зусиль, що б на землі України завжди панував мир, а небо над нею завжди залишалося спокійним». Він зазначив, що, «незважаючи на труднощі, які переживає українська армія, впевнений - вона зможе забезпечити безпеку громадян України. Завдяки справжнім захисникам і патріотам своєї Батьківщини, тим, хто вибрав складну, але благородну професію – військового».

Губернатор побажав усім, хто відчуває себе захисником України, їхнім близьким міцного здоров`я, щастя і благополуччя.

«Хай ваше життя, - йдеться у привітанні, - освітлює слава перемог, сила і потужність української зброї, любов і відданість своїй Батьківщині!