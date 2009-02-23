Земля на Харківщині подешевшала

Харків. 23 лютого. УНІАН. Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво з 16 по 22 лютого ц.р. знизилася на 1,19% або на 23 дол. США – до 1 891 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Developmen».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Харківському районі знизилася на 1,21% (24 дол.) – до 1 965 дол./сотка, у Дергачівському районі – на 1,17% (22 дол.) – до 1 860 дол./сотка, у Чугуївському районі – на 1,1% (12 дол.) – до 1 078 дол./сотка.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво за 2008 рік знизилася на 28,5% або на 473 дол. – до 2 131 дол. за сотку.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.