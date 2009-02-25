В Росії батрачать 3,5 млн. українців

Москва. 25 лютого. УНІАН. У Росії на заробітках перебувають близько 3,5 млн. українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомила заступник керівника Федеральної міграційної служби Росії Катерина ЄГОРОВА.

«Загалом на території Росії перебувають 3,5 млн. українських громадян, можливо, трохи більше. Зайняті вони здебільшого в Центральному федеральному окрузі», - сказала К.ЄГОРОВА, додавши, що трудові мігранти з пострадянських країн зайняті переважно в будівництві.

К.ЄГОРОВА повідомила, що лідерами за кількістю трудових мігрантів є Україна, Узбекистан, Таджикистан, Китай і Молдова. За її словами, загалом приплив іноземних трудових мігрантів у Росію в період кризи трохи знизилася.

Вона не виключає, що це викликано тим, що в ЗМІ з`являється багато інформації про складнощі під час працевлаштування.

Водночас К.ЄГОРОВА наголосила, що не варто сприймати проблему з іноземними мігрантами за принципом: «Бий мігрантів – рятуй Росію».

Вона зазначила, що потрібно здійснювати моніторинг ринку праці та віддавати перевагу корінному населенню, але є ціла низка професій, які не користуються популярністю у громадян Росії.

К.ЄГОРОВА нагадала, що уряд Росії зменшив квоти для працівників з інших країн, але після виходу з кризи квоти буде збільшено.