У Харкові з приміщення банку упав і розбився чоловік

Харків. 3 березня. УНІАН. Сьогодні у Харкові розбився насмерть робітник, який виконував зовнішні роботи на приміщенні одного з банків у центрі міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося в середині дня близько 16-ї години по вулиці Скрипника навпроти оперного театру.

Робітник виконував роботи із заміни табличок на висоті вище 4-го поверху і, упавши вниз на кам’яний тротуар, помер від удару головою.

Причини і обставини події з’ясовуються, повідомили в ЦЗГ.