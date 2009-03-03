У Харкові з приміщення банку упав і розбився чоловік
18:47, 03 березня 2009Харьків
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Причини падіння з’ясовуються
Харків. 3 березня. УНІАН. Сьогодні у Харкові розбився насмерть робітник, який виконував зовнішні роботи на приміщенні одного з банків у центрі міста.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося в середині дня близько 16-ї години по вулиці Скрипника навпроти оперного театру.
Робітник виконував роботи із заміни табличок на висоті вище 4-го поверху і, упавши вниз на кам’яний тротуар, помер від удару головою.
Причини і обставини події з’ясовуються, повідомили в ЦЗГ.
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