Синоптики обіцяють опади

Харків. 6 березня. УНІАН. Завтра в Україні очікуються сильні опади.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі на Правобережжі, вдень в Україні мокрий сніг з переходом в дощ, у західних, вдень і в центральних областях місцями сильні опади; у південній частині дощ, місцями сильний, окремі грози. У західних, вдень і в східній та північній частині слабке налипання мокрого снігу та ожеледь. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с, у південній частині та в Карпатах до 25 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, у східних областях та на півночі Лівобережжя 5-10° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

У Київській області завтра хмарно. Вночі без опадів, вранці та вдень мокрий сніг з переходом в дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 17-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

У столиці також буде хмарно. Вночі без опадів, вранці та вдень мокрий сніг з переходом в дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 17-20 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.