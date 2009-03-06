Область просить грошей на культуру

Харків. 6 березня. УНІАН. Обласна рада звернулася до Кабінету міністрів України та Верховної ради з проханням виділити цільову субвенцію обласному бюджету у розмірі 30,7 млн. грн. на утримання театрально-концертних установ у 2009 році.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови області Людмилу БЄЛОВУ.

За її словами, розмір міжбюджетного трансферту, який доведено Міністерством фінансів України на утримання закладів культури у 2009 році, не дає можливості забезпечити фінансування видатків навіть на енергоносії та заробітну плату робітникам галузі.

«Мінімальна потреба на утримання закладів культури і мистецтва у 2009 році становить 95,2 млн. грн., у тому числі на оплату праці працівникам мистецтва зі збереженням підвищених посадових окладів за академічність закладу - 72,6 млн. грн.», - зазначила Л.БЄЛОВА.

Вона нагадала, що в умовах нестачі державного фінансування рішенням сесії обласної ради додатково за рахунок власних доходів виділено 10,8 млн. грн., однак обсяг коштів не забезпечує повною мірою фінансування захищених статей бюджету по галузі «мистецтво».

Під час робочої поїздки до Києва Л.БЄЛОВА провела ряд зустрічей з представниками Секретаріату Президента, Міністерства культури і туризму України та Комітету Верховної ради з питань культури і духовності щодо вирішення питань підтримки та збереження закладів культури та мистецтва Харківщини.

За словами Л.БЄЛОВОЇ, ініціатива Харківщини була підтримана в Міністерстві культури і туризму України та Комітеті Верховної ради з питань культури і духовності.

Тому обласна рада звернулася до Кабінету міністрів України та Верховної ради з проханням виділити цільову субвенцію з Державного бюджету обласному на утримання театрально-концертних установ у 2009 році у розмірі 30,7 млн. грн., а також ініціювати внесення відповідних змін до формульного розрахунку видатків на галузь «культура і мистецтво».