Сьогодні сесія облради
09:52, 06 березня 2009Харьків
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Депутати розбиратимуться з бюджетом
Харків. 6 березня. УНІАН. Сьогодні відбудеться чергова сесія Харківської облради.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, до порядку денного сесії внесено 4 питання.
Зокрема, депутати планують затвердити звіт про виконання бюджету в 2008 році, а також внести зміни до бюджету області на 2009 рік.
Робота сесії розпочинається о. 10. 00.
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