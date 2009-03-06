Сьогодні сесія облради

Харків. 6 березня. УНІАН. Сьогодні відбудеться чергова сесія Харківської облради.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, до порядку денного сесії внесено 4 питання.

Зокрема, депутати планують затвердити звіт про виконання бюджету в 2008 році, а також внести зміни до бюджету області на 2009 рік.

Робота сесії розпочинається о. 10. 00.