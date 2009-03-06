В ДТП у Мерефі загинуло троє людей

Харків. 6 березня. УНІАН. В Харківської області під час дорожньо-транспортної пригоди загинули троє осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, двоє чоловіків та одна жінка загинули під час зіткнення легкового автомобіля «Волга» з автомобілем «ГАЗ – 53», яке сталося 6 березня о 4.20 в Мерефі.

На місце ДТП виїжджала чергова варта МНС. Тіла трьох загиблих були вилучені з легкового автомобіля за допомогою спеціальних інструментів. Водій вантажівки не постраждав. Причини ДТП встановлюються, повідомили у прес-службі.