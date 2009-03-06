В облраді створена групу «За Україну!»

Харків. 6 березня. УНІАН. У Харківській обласній раді створена депутатська група «За Україну!».

Як передає кореспондент УНІАН, про це було оголошено на XXXIX сесії Харківської обласної ради.

До нового утворення увійшли 12 депутатів облради від партій «Наша Україна» та «Відродження».

Функції координатора групи «За Україну!» виконуватиме голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

Крім того, на сесії облради було оголошено також про створення депутатського об’єднання «За Чугуївщину!».

До групи «За Україну!» увійшли депутати А.АВАКОВ, Марія ВИШНЕВСЬКА, Геннадій ВОРОНОВСЬКИЙ, Олександр ГОЛУБ, Ваграм ГУЛЯН, Володимир КАЧУК, Анатолій КВАША, Алла КОВАЛЕНКО, Ігор КОТВИЦЬКИЙ, Олег ШАПОВАЛОВ, Ярослав ЮЩЕНКО («Наша Україна»), а також депутат від фракції «Відродження» Лідія ТРИФОНОВА.

Довідка УНІАН. На сьогодні в Харківській облраді нараховується 8 фракцій, 150 депутатів, одна депутатська група та одне депоб’єднання.